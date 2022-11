Casamicciola | ritrovata la quarta vittima dell’alluvione

(Di domenica 27 novembre 2022) E’ stataladi ieri a. E’ stata rintracciata in via Celario dai soccorritori che, dopo averla scorta nel fango, l’hanno estratta. Al momento, non è possibile darne un’identificazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

commenta E' statala quarta vittima della frana di. E' stata rintracciata in via Celario dai soccorritori che, dopo averla scorta nel fango, l'hanno estratta. Al momento, non è possibile darne un'...... uno con genitori e due minori, tra cui un neonato (nucleo al quale apparterebbe la bimba... De Luca: 'In alcune aree non si può abitare' Il maltempo devasta Ischia, ala frana ...Frana a Casamicciola Terme: sale a quattro il numero delle vittime accertate, tra cui una bambina; ancora 9 i dispersi. Più di 150 gli sfollati.ISCHIA - Recuperate le salme di quattro vittime della frana che ieri ha colpito il comune di Casamicciola, ad Ischia. Chi sono le vittime Nella zona di ...