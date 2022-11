Cagliari | Liverani | «Il pareggio con il Frosinone ci lascia un po’ di amaro in bocca»

(Di domenica 27 novembre 2022) Fabio, allenatore del, ha parlato a Sky Sport al termine del match pareggiato contro ilFabio, allenatore del, ha parlato a Sky Sport. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. RAMMARICO – «Emozioni miste? C’è il rammarico di non averla vinta, sembrava la giornata giusta. Invece è rimasta così, c’è un po’ diinma la squadra lotta. C’erano dei giovani e chiunque entra ci fa cambiare la marcia e vuole dare il suo contributo. Ciò mi fa ben sperare». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pavoletti e Deiola dentro nelal 36', escono Luvumbo e Di Pardo. Si alzano i centimetri dell'attacco dei sardi eabbassa Nandez sulla linea dei terzini. Decisivo Turati al 41', va a ...Grosso(4 - 3 - 1 - 2) - Radunovic, Capradossi, Carboni (11' st Barreca), Di Pardo (37' st ...Reti: 14' pt Luvumbo, 32' pt Rohden, 22' st Insigne, 45' st Lapadula Recupero: 1' pt, 5' ...Al termine di Frosinone-Cagliari ha parlato nella sala stampa dello Stirpe il tecnico dei sardi Fabio Liverani. Queste le sue parole: "Come esce.Finale incredibile in casa della capolista: rigore trasformato e una rete vanificata dal Var in pieno recupero ...