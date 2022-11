Basket femminile | l’Italia si qualifica agli Europei 2023 se… Il Lussemburgo fa un favore

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Tra pochi minuti la Nazionale Italiana discenderà in campo al PalaBarbuto di Napoli per affrontare la Slovacchia, in un match dizionidipotenzialmente decisivo: le azzurre, infatti, vogliono staccare il pass per la rassegna continentale. Il destino delle italiane era legato, in parte, anche al risultato di Svizzera-, altro incontro in programma oggi per il girone H. Per quanto la Nazionale guidata da Lino Lardo sia in testa al gruppo a punteggio pieno, era necessario guardare con attenzione al risultato che sarebbe maturato tra le elvetiche e le lussemburghesi. Il pass per l’Europeo per le azzurre potrebbe arrivare quest’oggi a due condizioni: con una sconfitta della Svizzera contro il ...