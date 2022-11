Alessandra Pierelli 18 anni dopo Uomini e Donne | “Tornare in tv non è facile | ho fatto molti provini”

(Di domenica 27 novembre 2022) Nel 2004 Costantino Vitagliano è diventato tronista aed è stato il primo a divenire un fenomeno mediatico. All’epoca Costantino scelsee i due formarono una coppia d’oro, insieme fecero ospitate strapagate in tutte le discoteche d’Italia e furono ospiti in molte trasmissioni di successo, poi arrivò la rottura e i riflettori si spensero soprattutto sulla ragazza.però fino al 2010 ha continuato a lavorare in teatro, recitando in una decina di spettacoli.: “Non èrimettersi in giocotanto tempo”. Nel 2011 l’ex corteggiatrice ha sposato Fabrizio Baldassari, dal quale ha avuto due figli, Daniel e Liam. Adesso...

