Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 18 | 10

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo ad Ischia in apertura di oggi dal maltempo notte da incubo nel comune di Casamicciola terme dove Al momento si contano più di 10 dispersi il bilancio Tuttavia ancora provvisorio non sappiamo quanti siano una tragedia riferisce il sindaco Enzo Ferrandino un’altra volta a casa amici 21 alle 5 di questa mattina però a volte alcune auto in sosta che sono state vaccinate fino al mare distrutto il parcheggio del gradone albay strada interi abitati completamente isolati allagate numerose azioni Sicignano diversi edifici crollati impraticabile il porto a causa del mare agitato del forte vento alle forze dell’ordine ai vigili del fuoco sono giunte decine e decine di segnalazioni con gli operatori immediatamente attivati al lavoro sul posto alle anche la prefettura di Napoli da cittadino ...

Croazia - Canada: lesulle formazioni Nella Croazia è in forte dubbio Vlasic : l'attaccante del Torino è stato sostituito per un problema muscolare contro il Marocco e potrebbe non ...Una frana ha messo in ginocchio Casamicciola: si cercano 10 dispersi, purtroppo si teme che tra loro ci sia anche un neonato. C'è la prima ...Domenica scorsa, nello splendido scenario notturno di Abu Dhabi, la Formula 1 ha celebrato Sebastian Vettel che ha disputato la sua ultima gara in Formula 1. Nonostante il quattro volte campione del ...Domani sera alle ore 18.00, al PalaDozza, la Virtus Segafredo Bologna ospiterà la Happy Casa Brindisi per cercare l'ottava vittoria ...