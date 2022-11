Terrore a Ischia travolta dal fango | quattro dispersi tra cui un neonato

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 novembre 2022) Notte disferzata dal maltempo. Nell'isola del Golfo di Napoli questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice, a Casamicciola Terme. La frana ha travolto le case e alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Sonole persone disperse. Fonti delle forze dell'ordine confermano che al momento sono due le abitazioni sommerse dallungo via Celario. Isono una 25enne e una famiglia composta da marito moglie e un bambino, le immagini del maltempo e dell'ultimo disastro pic.twitter.com/VqEkfO0f5L — TERRANOSTRA NEWS (@terranostranews) November 26, 2022 Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze ...