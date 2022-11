LIVE Polonia-Arabia Saudita 2-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | primo gol iridato per Levandoski!

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Doppia sostituzione per l’: Abdulrahman Al Oboud e Nasser Al Dawsari prendono il posto di Abdulelah Al Malki e di Saleh Al Shehri. 84? Adesso serve una reazione d’orgoglio all’. 82? GOOOOOOOOOOL!GOL AL MONDIALE PERIl capitano dellasfrutta un errore clamoroso di Al Malki e trova il gol del raddoppio. 80? Cross pericoloso di Al Ghannam, l’torna pericolosa in questa fase. 78? AL MALKI! Il sinistro del numero otto dell’sfiora il palo! 76? Ottima uscita di Al Owais ad anticipare Levandoski. 74? Al Shehri tenta un cross ma non trova nessun ...

All'Education City Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra Polonia e Arabia Saudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Education City Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra Polonia e Arabia ... ROMA - Seconda partita del girone C, Polonia e Arabia Saudita si sfidano in Qatar per cercare il passaggio alla fase finale del torneo. La Polonia cerca il primo successo del Mondiale dopo il pareggio contro il Messico, l'Arabia Saudita sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria clamorosa con l'Argentina vuole almeno un punto per ... (Adnkronos) - Wojciech Szczesny compie la parata dei Mondiali di Qatar 2022. Il portiere della Polonia si esibisce in un doppio strepitoso intervento contro l'Arabia Saudita. Al 45' l'estremo difensor ...