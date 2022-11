«Libidine violenta» | Moscato fuori dalla pazza folla

Agenzia ANSA

Durante il viaggio, il Polito ebbe atteggiamenti oltraggiosi verso la donna tanto che venne arrestato e condannato dal Tribunale di Bergamo il 20 marzo 1945 a 24 anni per 'atti die ...Da domani martedì 22 a domenica 27 dicembre, al Teatro Metastasio arriva fresco di debutto dopo le date napoletane, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Enzo Moscato, prodotto da Teatro Metastasio di Prato, Teatro di Napoli - Teatro Nazionale e Casa del Contemporaneo. Si tratta di un ... La 'Libidine Violenta' di Moscato al San Ferdinando Ragazze stuprate o vittime di atti di violenza e di libidine. Donne, a volte bambine ... del Pronto Soccorso e che hanno richiesto cure mediche a seguito di episodi violenti a loro carico. "Arrivano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...