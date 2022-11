Inter | cambio di strategia sul mercato | rinnovo vicino | sorride Inzaghi

Leggi su serieanews

(Di sabato 26 novembre 2022) L’ha un piano per arrivare aldi un suo importante giocatore, in scadenza a giugno. Simonegioisce per il suo pupillo. L’è notoriamente alle prese con tanti problemi, in campo ma soprattutto fuori, per quanto riguarda la gestione economica del club. Problemi che stanno seriamente limitando ilin entrata del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.