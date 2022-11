Il prete dei migranti Don Andrea Pupilla su Soumahoro | «Non è mai andato con gli stivali nel fango Lo faceva solo per i video»

Leggi su open.online

(Di sabato 26 novembre 2022) «È un personaggio mediatico, un grande comunicatore certamente. Però vista da qui, da San Severo, la situazione è diversa da come la descrive lui.non è maicon glinel, se non per farci deida postare sul web». Sono le parole di don, responsabile della Caritas di San Severo (Foggia), che torna ad attaccare il deputato di Sinistra Italiana, secondo quanto riporta Il Quotdiano Nazionale. Ma non. Questa volta punta il dito anche contro il partito: «Lo avevo scritto a Fratoianni in privato di stare attento. Quando è stato candidato, ho inviato una mail all’onorevole, dicendogli che stava facendo un autogol. Ma naturalmente non mi ha risposto: evidentemente ha prevalso il racconto virtuale del ...