Frana Casamicciola | in 6 ore caduti 126 mm di pioggia

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe cartografie dei Piani di Assetto Idrogeologico riportano valori di pericolosità damolto elevati per la zona disull’Isola di Ischia. A spiegarlo è l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche. Per quanto riguarda gli eventi storici che hanno causato danni alle persone, i dati del catalogo gestito da CNR IRPI evidenziano come nella zona diTerme si siano già verificate frane che hanno causato perdita di vite umane, tra cui nel 1910, durante un evento molto intenso, alluvioni con elevato trasposto solido, crolli e numerosi dissesti diffusi causarono 11 morti. In anni più recenti una vittima si è registrata nel 1987, quando un crollo di roccia distrusse un ristorante, e infine nel 2009, sempre nel mese di novembre, una colata di ...

Leggi anche Cosa succede a Ischia, lae i soccorsi difficili per il maltempo: "Situazione gravissima, persone sotto il fango" Il maltempo devasta Ischia, alatrascina via ...Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci sottolinea la difficoltà in alcuni casi che stanno trovando i soccorritori per la. "La macchina ...Ischia (Napoli), 26 nov. Attualmente c'è un decesso accertato per la frana e le inondazioni che si sono abbattute sul comune di Casamicciola Terme, ad Ischia, "si tratta di una… Leggi ...«Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla popolazione di Casamicciola duramente colpita dal disastro, agli abitanti dell’Isola di Ischia e ai soccorritori impegnati senza sosta ...