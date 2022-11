Divorzia dal marito e cambia look | adesso è irriconoscibile | ' Facevo la mamma e la brava moglie | ma non ero me stessa'

leggo.it

Ha vissuto dietro a una maschera per anni, finché non ha deciso di dire basta. Marissa Pool , una mamma di 29 anni, ha divorziatomarito e ha cambiato vita. Adesso è un'altra persona, nel carattere sicuramente, ma soprattutto nel look . 'Mi ero persa, stavo male mentalmente. Adesso sono di nuovo me stessa'. Ressa al centro ...Alessandro Michele '' da Gucci, Bizzarri: 'Grazie per l'amore incondizionato che hai donato ... Che possiate sempre vivere delle vostre passioni , sospintivento della libertà'. ... Divorzia dal marito e cambia look, adesso è irriconoscibile: «Facevo la mamma e la brava moglie, ma non ero me Ha vissuto dietro a una maschera per anni, finché non ha deciso di dire basta. Marissa Pool, una mamma di 29 anni, ha divorziato dal marito e ha cambiato vita. Adesso è ...Il sindacato interviene in merito all'incidente sul lavoro avvenuto nell'impianto di trattamento di rifiuti nell'area urbana di Rossano ...