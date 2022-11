Coppa Davis | Italia - Canada | Sonego - Shapovalov 0 - 0 LIVE

A seguire il secondo singolare fra Musetti e Auger - ...MALAGA (SPAGNA) - L'Italia diva a caccia di un'altra impresa a Malaga. Dopo il successo sugli Stati Uniti gli azzurri di capitan Filippo Volandri (senza gli infortunati Matteo Berrettini e Jannik Sinner ) proveranno ...Malaga (Spagna), 26 novembre 2022 - Semifinale di Coppa Davis per l'Italia del tennis che oggi sfida il Canada. In palio c'è la finalissima contro l'Australia, che nell'altra semifinale ha piegato (2- ...Gli azzurri si giocano un posto in finale contro i canadesi. Nella sfida dei numeri 2 parte Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov. A seguire Musetti-Aliassime ...