Calcio | Mondiali 2022 | l’Argentina piega il Messico per 2-0 e si rilancia verso gli ottavi di finale

(Di sabato 26 novembre 2022) Un sospiro di sollievo che parte dal deserto qatariota e arriva fino al Rio della Plata.ilper 2-0 nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo C dei Campionatididi Qatare siin vista della qualificazione aglidi. Allo Stadio Iconico di Lusail, infatti, l’Albiceleste ha faticato parecchio per avere la meglio sulla Tricolor, vedendo a lungo “spettri” di una possibile eliminazione. Leo Messi, a due anni esatti dalla morte di Diego Armando Maradona, si è caricato sulle spalle squadra e Nazione e ha trovato il gol da 3 punti che ha cambiato ogni scenario. A questo punto la classifica del raggruppamento vede al comando la Polonia con 4 punti, quindi Argentina ...

