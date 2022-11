Battipaglia | lite per la proprietà di una bici | 27enne tratto in arresto

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 23 novembre 2022, personale di polizia giudiziaria in servizio presso il Commissariato di P.S. di, hain, nella flagranza del reato, ilBachir Boutafrout, resosi responsabile del reato di lesioni personali aggravate nei confronti di altro cittadino straniero di nazionalità indiana; in particolare a seguito di una, avvenuta nel centro cittadino di, per futili motivi per una disputa sulladi unacletta, l’arrestato colpiva con un corpo contundente, in varie parti del corpo e il volto della persona offesa, procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 12. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

StileTV

Rissa in piazza della Repubblica, a: due stranieri, per cause da accertare, hanno iniziato a litigare arrivando a lanciarsi contro cocci di vetro. Uno dei due è finito in ospedale, per le cure del caso. L'arresto Sul posto, ...L'ospite ha parlato di aver fatto le guerre aquando la Fagnani non era ancora nata. La padrona di casa di Belve ha poi osservato: 'Ha detto 'ci vorrebbe uno come Salvini', poi ha ... Battipaglia, lite per la proprietà di una bicicletta: arrestato 27enne marocchino Lite per la proprietà di una bicicletta nel centro della città. Arrestato in flagranza un 27enne di nazionalità straniera ...Stampa In data 23 novembre 2022, personale di polizia giudiziaria in servizio presso il Commissariato di P.S. di Battipaglia, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato, B. B., classe ’95, resosi ...