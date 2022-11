Basket | Paolo Banchero torna in campo con gli Orlando Magic | prestazione solida | ma vincono i 76ers

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) L’ultima volta incon glirisaliva allo scorso 8 novembre, nella sconfitta contro gli Houston Rockets; da lì in poi,è stato costretto ai box per una distorsione alla caviglia sinistra. Dopo 18 giorni, il cestista con passaporto italiano è finalmenteto in. Lo ha fatto nella notte italiana affrontando i Philadelphia: non era una partita semplice per ie lo si sapeva, dal momento che le due squadre arrivavano al match con una diversa situazione di classifica (9-9 per i, 5-13 per i); al termine dell’incontro, Philadelphia si è aggiudicata la vittoria con il punteggio di 99-107. Sport in tv oggi (sabato 26 novembre): orari e programma ...