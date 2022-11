Violenza sulle donne | Camera di Commercio Napoli istituisce fondo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladidi, presieduta da Ciro Fiola,una favore delle imprese che assumerannovittime di. L’annuncio è stato dato nel corso di un incontro organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile, presieduto da Stefania Brancaccio, in occasione della giornata contro la. La proposta è stata portata in Giunta dalla vicepresidente dell’Ente, Liliana Langella. “Abbiamo accolto con molto entusiasmo la proposta del Comitato – ha spiegato il presidente Fiola – perché c’è bisogno di fornire risposte concrete. I soldi delle imprese devono ritornare alle imprese, in questo caso attraverso un percorso virtuoso ...