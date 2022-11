Violenza su donne | Meloni | ' molto da fare | governo in prima linea a 360 gradi'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "I dati che riguardano le violenze sullecontinuano a rappresentare un dramma nazionale. Come, abbiamolavoro dae intendiamo portarlo avanti a 360, incentrando il nostro impegno su tre pilastri d'azione: prevenzione, protezione e certezza della pena". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. "Questo Esecutivo rifinanzierà i Centri Antie le Case Rifugio - assicura - ci impegneremo per attuare la legge 53 del 2022 sulla raccolta dei dati statistici in merito alle violenze che lesubiscono, che ancora necessita dei decreti attuativi e di attività tecniche. Faciliteremo l'adozione di protocolli e migliori pratiche nei Tribunali per un'applicazione sempre ...

Il Sole 24 ORE

Gentile direttore, premesso che lasulleè estremamente grave, pericolosa e contro natura, perch l'uomo è dotato di un apparato muscolare più forte proprio per difendere la donna e i bambini dai nemici e dai pericoli fin ...In vista delle celebrazioni di oggi, Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le, il Senato ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma didi genere. "Affrontare la ... La violenza sulle donne si ferma riconoscendola: la chiave è prevenire La prima iniziativa riguarda l’adesione alla campagna “ Orange the Word ”, che prevede di illuminare simbolicamente di arancione la sede della Questura: pertanto, dalle ore 17.30 del 24 novembre al 25 ...Dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di quest'anno (lo stesso numero del 2021), 82 hanno avuto come vittime donne contro le 90 dello scorso anno, con un calo del 9%. In ambito… Leggi ...