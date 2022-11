Trento | UFFICIALE | ecco il nuovo ds

ItaSportPress

Ecco la notadel club: 'A. C.1921 comunica di aver affidato la responsabilità dell'Area Tecnica al Signor Giorgio Zamuner, che assume anche la carica di Direttore Sportivo'... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Lega Pro", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/lega - pro/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": Zamuner ... Trento, ufficiale: Zamuner nuovo ds Il nuovo capitano del Tirolo, Anton Mattle, si è recato in visita ufficiale al suo omologo altoatesino, Arno Kompatscher, a Palazzo Widmann. (ANSA) ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...