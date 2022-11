Terra Amara Anticipazioni Turche | Zuleyha ingannata! Ecco chi la sta manipolando

Simona De Gregorio Tutte le trame e le anticipazioni di "" Yilmaz (Ugur Gunes) chiede a Mujgan (Melike Ipek Yalova) di sposarlo, ma lei, pur amandolo, rifiuta. Anche Fekeli (Kerem Alisik) apre il suo cuore a Hunkar (Vahide Percin) e le promette ...Al posto di Uomini e donne, in daytime, ci sarà spazio per le nuove puntate della soap opera turca, in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16 circa. Stop in arrivo anche per ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 26 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che il rapporto che Yilmaz sta instaurando con Mujgan fa parlare... e disperare. Zuleyha e Gulten sono ge ...Nelle nuove puntate di Terra amara, sarà Fekeli a scoprire l'identità del vero assassino di Sait, facendo scarcerare Demir ...