(Di venerdì 25 novembre 2022) Su La Stampa, Marcoscrive del Mondiale in Qatar, “un Mondiale giocato nel posto e nel periodo sbagliato”. Parla del discorso del presidente della, Gianni Infantino, “indifendibile ed ipocrita” e punta il dito sulla mancata ribellione da parte dei giocatori. “Ma quello che più mi colpisce è che non ci sia stata una vera e propria ribellione da parte dei calciatori. Sono loro i veri protagonisti, sono loro che possono cambiare tutto, sono loro che ci mettono la faccia, il corpo, la capacità. Cosa accadrebbe se i grandi decidessero di non giocare, se decidessero di alzare la voce? Rispettare i diritti umani è più importante che vincere un campionato del mondo o di aggiungere recordpropria carriera”. Il gesto dei giocatori della Germania, che si sono fatti ritrarre con la mano sulla bocca in segno di protesta contro la ...

IlNapolista

... che portò gli azzurri di Enzo Bearzot a battere l' Argentina di(2 - 1 epico Gentile in ...0) e la vittoria storica in finale contro la Germania (3 - 1 dal gol di Pablito all'urlo di, ...... da parte di Pelé, O Rey, e dei compagni verdeoro; senz'altro il goal di Marcoalla ... o finalmente la doppietta con cui il giocatore più grande di sempre, Diego Armando, seppe ... Tardelli: Maradona aveva ragione a ribellarsi alla Fifa, ma non avemmo il coraggio di credergli - ilNapolista Rivelate le parole di Diego Armando Maradona nel 1992 a proposito della Juventus, l'argentino vedeva la Vecchia Signora come un sogno ...Diego Armando Maradona sognava la Juve: è stato lui stesso a rivelarlo a La Stampa, in un'intervista rilasciata nel settembre 1992 ora riproposta dal ...