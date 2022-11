Suicidio assistito | Marco Cappato in Svizzera con malato terminale di Parkinson

(Di venerdì 25 novembre 2022), tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, si trova inper dare seguito alla "richiesta di aiuto" ricevuta da un uomo affetto daismo atipico, che ha chiesto di essere accompagnato nel Paese elvetico per accedere legalmente al. "La scelta del fine vita è un diritto fondamentale dell'uomo - ha spiegato la moglie dell'uomo - In queste ore se Romano conferma la sua decisione consapevole e responsabile sarà libero di porre fine alle sue sofferenze". L'uomo non dipende ancora da trattamenti di sostegno vitale e se confermerà la sua scelta, dovrebbe morire oggi nella clinica

Recenti Progressi in Medicina

Marco Cappato è nuovamente in Svizzera per accompagnare e assistere un'altra persona che ha chiesto di accedere legalmente alnel Paese elvetico. L'ex deputato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e protagonista di mille battaglie sul tema del fine vita, sta infatti accompagnando Romano in quello che ...... che ha chiesto di essere accompagnato nel Paese elvetico per accedere legalmente al. 'La scelta del fine vita è un diritto fondamentale dell'uomo - ha spiegato la moglie dell'... Obiezione di coscienza nel suicidio assistito. E se invertissimo il paradigma Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Marco Cappato è nuovamente in Svizzera per accompagnare e assistere un’altra persona che ha chiesto di accedere legalmente al ...