Solbakken e la curiosa battuta sul motorino | c' entra Mourinho

Anche per questo Tiago Pinto è al lavoro per provare a vedere se, con il Bodø, ci siano o meno i margini per far aggregareal gruppo per il ritiro in Portogallo : sarà la seconda metà di ...Anche per questo Tiago Pinto è al lavoro per provare a vedere se, con il Bodø, ci siano o meno i margini per far aggregareal gruppo per il ritiro in Portogallo : sarà la seconda metà di ...La paura di perdere la Roma « quando mi sono fatto male ». La voglia di portare con sé quel "motorino" di cui parlava Mourinho quando lo affrontava da avversario. La necessità, quasi fisica, di giocar ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...