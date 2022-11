Sara Carbonero operata d’urgenza. La rabbia dell’ex marito per la privacy violata

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un altro ostacolo, l’ennesimo, nella vita di. La giornalista spagnola, come si apprende dalla rivista Lecturas, è statapresso la Clínica Universitaria de Navarra dopo alcuni controlli medici. Al momento non è chiaro il motivo del ricovero ma, in questo momento particolarmente delicato, ha potuto contare sull’affetto della famiglia e anche, Iker Casillas. L’ex portiere del Real Madrid su Twitter ha però condannato la corsa alla notizia dei tabloid che ne hanno dato l’annuncio: “Deplorevole”.sta male: il ricovero e l’operazioneha già dovuto affrontare una serie di ostacoli, alcuni dei quali insormontabili. Ma, ...