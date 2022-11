Non sprechiamo il pane | le idee giuste per “riciclarlo”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 25 novembre 2022) Secondo il Food Waste Index Report del 2021, nel 2019 sono andati sprecati 931 milioni di tonnellate di cibo, pari a circa il 17% di tutto quello disponibile per la popolazione mondiale. In particolare, gli sprechi maggiori si sono verificati in casa, dove finiamo spesso per buttare via, per diversi motivi, molti dei generi alimentari che acquistiamo. Poiché la lotta allo spreco alimentare è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per contribuire alla diminuzione dei comportamenti poco sostenibili in questo campo? Una delle cose a cui si dovrebbe fare attenzione è la quantità di cibo che compriamo, quando facciamo la spesa, ma, una volta portati i generi alimentari a casa, ci sono diverse strategie che possiamo adottare per non far finire il cibo in avanzo nella spazzatura. Questo è particolarmente vero quando si tratta, ad ...