Mondiali | il significato del gesto dei calciatori della Germania | immagini forti

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) La foto dell’11 titolarepasserà alla storia: la dura presa di posizione dei tedeschi primagara contro il Giappone sta facendo discutere. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondiale dello scandalo rischia di creare numerose polemiche per le dure prese di posizione di alcune nazionali. E’ il caso, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.