Milan | Costacurta | “Pioli? Ci sta il paragone con Ancelotti Ecco perché”

Non so quanto possa durare ancora questa zona -(almeno per la dea bendata, per altro non so) ... Ma sui principali canali qualche commentatore in meno come Bergomi, Ambrosini ee ......35 In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro, Paolo Condò, Veronica ...00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 3 (216)vs ...Milan, il rinnovo di Rafael Leao continua a tenere banco e soprattutto a sortire un eccezionale effetto mediatico. Andiamo a leggere qui di seguito le parole ...Le parole dell'ex difensore rossonero a proposito degli impegni in campo internazionale che attendono Inter e Milan ...