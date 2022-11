"Mia moglie Ha diritto alla moda". L'incredibile sparata di Soumahoro

Repubblica Roma

Il calciatore ha postato una foto alle Maldive con la(e sua menager) scrivendo: 'Non era la donna dellavita, era lavita trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche una ...... diventate poi dei piccoli cult, come Io e Marley oper finta, dove recitava al fianco di Adam Sandler che poi ritrovò in Murder Mistery, film Netflix del 2019. Sebbene proprio la commedia ... "Fai sesso con mia moglie ho bisogno di soldi". Fruttivendolo vende la compagna ai suoi clienti per 50 euro Il deputato commenta le foto di sua moglie con abiti e accessori griffati. "Non mi ha creato imbarazzato, è diritto all'eleganza e alla moda...". E in rete si scatenano le ironie ...«Penso che ci siano alcune cose che lui deve chiarire ed entrare nel merito puntualmente e mi auguro fortemente che lui lo faccia». A giudicare da queste dichiarazioni, ad Angelo ...