LIVE Olanda-Ecuador 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | olandesi che difendono il vantaggio arrivato in avvio

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI41? Rimessa laterale per l’, alla ricerca del pareggio quando manca poco alla fine di questa prima frazione. 39? Klaassen cerca il cross, buona chiusura della difesa dell’che ora può provare a risalire il campo. 37? Ottimo intervento di Hincapié a chiudere una possibile ripartenza olandese guidata da Dumfries. 36? Noppert perfetto in uscita alta sul cross di Estupinian a cercare Valencia o Estrada che avevano preso posizione in area di rigore. 35? Dieci minuti alla fine del primo tempo, resiste iliniziale di Gakpo. 34? Dopo la prima vera occasione per i sudamericani, riprende il giro palla tra Noppert e Van Dijk-Aké. 32? VALENCIA! ...

Seconda giornata del Mondiale in Qatar: nel Gruppo A si sfidano le due squadre vittoriose all'esordio . Alle 17 (19 locali) punti pesanti in palio pered Ecuador, che nel primo turno hanno vinto entrambe 2 - 0 rispettivamente contro Senegal e Qatar . Gli Oranje di Louis Van Gaal hanno l'occasione di fare un passo decisivo verso la ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la seconda giornata dei Mondiali traed Ecuador: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la seconda giornata del Mondiale in Qatar traed ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Olanda-Ecuador in diretta dal prepartita al risultato finale. Venerdì 25 novembre ...Nel gruppo A si sfidano le due squadre che hanno vinto la gara d'esordio: in caso di vittoria gli oranje staccherebbero il pass per gli ottavi di finale (diverso discorso per l'Ecuador). Novità per Va ...