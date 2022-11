LIVE Inghilterra-Stati Uniti 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | resiste il pareggio | accettato di buon grado dalle due squadre

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:03 Il migliore in campo è, secondo chi scrive, Pulisic: il giocatore del Chelsea ha creato spesso occasioni interessanti, cercando di innescare anche i propri compagni di reparto, e sfiorando la rete nel primo tempo. 22:01 Queste due formazioni torneranno in campo martedì 29 alle ore 20:00 per giocarsi la qualificazione: gliaffronteranno l’Iran, mentre l’sfiderà il Galles. Con una vittoria entrambe lesono qualificate. 21:59 Il dato eclatante è il numero di palloni toccati da Harry Kane nell’area di rigore avversari: il centravanti inglese ha toccato solo 3 palloni, essendo spesso costretto a venire verso il centrocampo per giocare maggiormente. 21:57 Nel corso di questi 90 minuti sono...

