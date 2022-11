Inzaghi rivela | in quale attaccante della Serie A si rivede!

(Di venerdì 25 novembre 2022) In seconda serata una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia per Filippo, attuale tecnicoregina e reduce da esperienze a Brescia e Benevento a cavallo traB eA. Durante una piacevole chiacchierata l’ex bomber ha avuto modo di esprimersi sul livello dei tecnici italiani, sulle sue passate gestioni e in un paragone con undel nostro campionato. Incalzato dal giornalista su una possibile somiglianza con qualcuno degli attaccanti del nostro campionato, il tecnico senza pensarci ha fatto il nome di Ciro Immobile, ed ha detto: ”A me piace Immobile, perché è un giocatore spesso criticato in nazionale ma che ha fatto 25-30 gol ogni anno negli ultimi quattro, è uno che ha il gol nel sangue e lo fa in tutti i modi. Non siamo identici ma è un giocatore ...

Ha temuto un tracollo nella prima mezzora, quando l' Atalanta arrivava per prima su tutte le palle e quando Lookman ha sbloccato la gara su rigore ma Simoneha avuto fiducia, ha aspettato e ha visto la rimonta rabbiosa della sua Inter, capace di ribaltare tutto e di tenersi stretti i tre punti nel finale accesissimo. Il tecnico dell'Inter elogia ...Ma la sua crescita esponenziale oltre all'attuale allenatore Simoneha un nome e un cognome e lonel corso dell'intervista rilasciata alla La Gazzetta dello Sport . Le parole di ... Inter, Inzaghi rivela retroscena su Dzeko e ricorda score vincente | Top News L'ex presidente dell'Inter volge il suo sguardo al passato e rivela le sue preferenze per la panchina del club nerazzurro, oggi in mano ad Inzaghi ...Non è andata come avrebbe do ...