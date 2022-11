Il supercalcolatore Leonardo e le sfide geopolitiche viste da Bernini

(Di venerdì 25 novembre 2022) Già il nome contiene un omaggio a un grande italiano.è il super computer che ieri è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il “cervellone”, gestito dal consorzio Cineca, è il quartoal mondo. Raggiunge capacità straordinarie: 240 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Il nuovo “inquilino” del tecnopolo bolognese non ha soltanto doti poderose dal punto di vista del calcolo, ma anche a livello di struttura è una macchina che si aggira attorno alle 340 tonnellate. Il raffreddamento è garantito da acqua a una temperatura compresa tra i 36 e i 46 gradi centigradi. Capacità “Orgoglioso di aver contribuito ad una scelta che permetterà all’Italia e all’Europa di poter contare su una straordinaria opportunità di investimento su nuove tecnologie digitali e intelligenza ...

