Il meeting-messinscena di Putin | tra le “madri dei soldati” spuntano funzionarie governative | donne del suo partito | intellettuali organiche E una cecena madre di due dei comandanti di Kadyrov

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una grande messa in scena: il presidente russo non ha ricevuto esattamente levere e potenzialmente arrabbiate, quelle che avrebbero potuto fargli domande scomode sulla mobilitazione

Russia, Putin incontra le madri dei soldati: "Condividiamo il dolore per la perdita dei vostri figli" Analisi " Ildi Putin: tra le "madri dei soldati" spuntano funzionarie ...Il presidente russo non ha ricevuto esattamente le madri vere e potenzialmente arrabbiate, quelle che avrebbero potuto fargli domande scomode sulla ... Il meeting-messinscena di Putin: tra le “madri dei soldati” spuntano funzionarie governative, donne del suo p… Il Presidente Vladimir Putin ha detto a una delegazione di madri dei soldati al fronte in Ucraina, che ha ricevuto oggi al Cremlino, di non avere rimpianti sull'avvio dell'operazione militare speciale ...