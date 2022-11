I nove mesi di guerra di Olena Zelenska | «Mi mancano le cose semplici con Volodymyr La vittoria sarà il ritorno alla normalità»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Abbiamo avuto così tante terribili sfide, visto così tante vittime, così tanta distruzione. I blackout non sono la cosa peggiore che ci possa capitare». E’ durata quasi un’ora l’intervista della Bbc a, moglie del presidente ucrainoZelensky. Una conversazione lunga e profonda, in cui la first lady ucraina parla non solo delle ultime evoluzioni del conflitto, ma anche del suo rapporto con il marito. «Sai, è facile correre una maratona quando sai quanti chilometrial traguardo», dicegiornalista britannica Lyse Doucet. «A volte può essere molto difficile, ma ci sono sempre nuove emozioni che ci aiutano a tenere duro. Continueremo a resistere», aggiunge la first lady. Nel corso dell’intervista,ricorda poi l’ultima ...