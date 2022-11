Femminicidi | nasce la commissione bicamerale d’inchiesta Ma le donne uccise nel 2022 sono già 104

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 25 novembre 2022) La buona notizia è che il Senato ha approvato all’unanimità (139 i voti a favore) il disegno di legge per l’istituzione di unadi inchiesta suie su ogni forma di violenza di genere. L’esito del voto, annunciato in aula dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stato accompagnato da un applauso dell’Aula. Il passaggio di testimone con la(monocamerale) della precedente legislatura è stato segnato dalla sua ex presidente, la senatrice del Pd, Valeria Valente, che ha tenuto e voluto una importante iniziativa sull’argomento, cui ha partecipato la premier Giorgia Meloni, proprio alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, istituita dalle Nazioni Unite per il 25 novembre, in un convegno che si è tenuto ...