Daniel Anrig è scomparso. Mistero. Ex comandante delle guardie svizzere

...comunale a Zermatt ma ora il municipio avrebbe messo un annuncio per la ricerca di un nuovo funzionario che possa prendere il suo posto E' giallo in Svizzera per la scomparsa diche per ...Da www.leggo.it5 Giallo in Svizzera per la scomparsa diche per cinque anni è stato comandante delle Guardie Svizzere in Vaticano e che era stato congedato dallo stesso Papa nel 2014. ...Giallo in Svizzera per la scomparsa di Daniel Anrig che per cinque anni è stato comandante delle Guardie Svizzere in Vaticano e che era stato congedato dallo stesso Papa ...Anrig risulta da giorni irreperibile. In Vaticano alcune guardie svizzere lo avano accusato di usare modi bruschi. Dopo il congedo nel 2014, lavorava a Zermatt come segretario comunale ...