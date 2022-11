Coppa Davis | il Canada si carica per l’Italia Dancevic | “Possiamo battere tutti” Auger-Aliassime | “Musetti è difficile”

(Di venerdì 25 novembre 2022)si sta preparando per affrontare ilnella semifinale della2022, in programma sabato 26 novembre (a partire dalle ore 13.00) sul cemento indoor di Malaga. Gli azzurri hanno battuto gli USA per 2-1 e se la dovranno vedere contro i temibili nordamericani, capaci di regolare la Germania per 2-1. Denis Shapovalov affronterà Lorenzo Sonego, mentre Felixse la dovrà vedere con Lorenzo, a meno di una sorpresa da parte di Matteo Berrettini. Il doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli potrebbe essere risolutore. Nella giornata della vigilia hanno parlato i rappresentanti della Foglia d’Acero. FRANK(capitano non giocatore): “Essere in semifinale è una sensazione incredibile, anche se abbiamo dovuto ...

L 'Italia è pronta per riscrivere il libro di storia del tennis. I ragazzi di capitan Volandri sfidano il Canada nella semifinale di. In palio al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga un posto in finale, da cui gli azzurri mancano da ben ventiquattro anni. L'Italia si troverà di fronte due dei ...Matteo Berrettini ha elogiato lo spirito azzurro nell'intervista concessa a SuperTennis alla vigilia della semifinale dicontro il Canada. Il romano ha voluto mantenere accanto ai compagni di squadra e far sentire il suo supporto anche senza scendere in campo. "E' ovvio che preferirei allenarmi col gruppo e ...L'Italia si prepara a sfidare il Canada nella prima semifinale di Coppa Davis in otto anni. "I festeggiamenti sono finiti - ha detto il capitano azzurro… Leggi ...L’ Italia si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis a Malaga. C’è riuscita senza i giocatori “forti”, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini, contro i super favoriti Stati Uniti. Non è stat ...