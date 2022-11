Ciclocross | Mathieu van der Poel | “I Mondiali sono il mio unico obiettivo quest’anno”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Domenica l’attesissimo esordio stagionale divan derper quanto riguarda il. Appuntamento per il neerlandese nella tappa di Coppa del Mondo in quel di Hulst, proprio nel suo Paese. Intervistato da L’Equipe, il corridore della Alpecin-Deceuninck ha parlato dei suoi obiettivi: “Non vedo l’ora di ricominciare, amo ancora tanto il. La scorsa stagione non è andata benissimo, speravo di fare più gare. Mi sento come se fossero due anni che non ne faccio una. Farò del mio meglio. Spero di tornare al livello che avevo due anni fa per idi Hoogerheide“. Prosegue: “Dato che inizio la stagione in ritardo, non avrò una posizione da difendere nella classifica generale della Coppa del Mondo. Quindi Hoogerheide deve essere il mio ...

Le date dei calendari di Van der Poel e Van Aert coincideranno in altre cinque occasioni prima dell'appuntamento più importante: quello dei Mondiali di Hoogerheide del 5 febbraio 2023. Dopo la ...Attendiamo ora l'ingresso nel gruppo di Wout van Aert, ciclista belga che inizierà il proprio impegno nel panorama deldopo il 4 dicembre . L'ex campione del mondo ha concluso la sua attività su strada in occasione dei Mondiali disputati in Australia, mentre van der Poel ha chiuso il 2022 in occasione del ...GIRO D'ITALIA - Dopo l'ottimo Giro fatto nel 2022, non rivedremo sulle strade italiane Mathieu van der Poel nella prossima stagione. Almeno non per la Corsa ...