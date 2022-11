Calenda | A differenza del Pd | Meloni ci ascolta | un atto di maturità politica

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il leader di Azione a Repubblica: "Il nuovo centro siamo noi. Restiamo all'opposizione, che però non sarà mai pregiudiziale"

...il biglietto da visita del neogoverno di destra - centro (i dettagli spesso fanno la), ... Carlonon annuncia manifestazioni di piazza come hanno fatto Pd e 5 Stelle, "non l'abbiamo ...... Carlo, che oggi ha avanzato una serie di controproposte. Il fatto e' che, al di la' delle ... Ma con unasostanziale: 'Matteo Salvini e' imbrigliato, ha pochi margini di manovra ...Il leader di Azione a Repubblica: "Il nuovo centro siamo noi. Restiamo all'opposizione, che però non sarà mai pregiudiziale" ...Intervista al leader di Azione: "La piazza sul Reddito sarà di Conte, i Dem sbagliano a convocarla e soffiare sulla tensione sociale" ...