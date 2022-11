Calciomercato Napoli | dalla Juve soldi per il riscatto di Milik La situazione sull’affare Giovanni Simeone

(Di venerdì 25 novembre 2022) In casasi pensa già al. Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli non hanno intenzione di fare stravolgimenti ma di confermare la squadra già presente. Un calciatore che ha convinto tutti, nonostante il poco spazio a disposizione, è l’attaccante. Arrivato in estate in prestito per 3 milioni L'articolo

, prime manovre per le prossime due finestre di trasferimenti. Se in vista di gennaio verrà fatto poco (solo rinnovi probabilmente) e quasi niente in entrata, le attenzioni del ds ...Commenta per primo Andrea Pirlo, nel corso di una intervista a Diretta.it, elogia il: 'Lo paragono al mio Milan, quello con tanti giocatori offensivi che giocava divertendosi. Anche ildi Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano da paura. Sono andati via giocatori 'pesanti' per la piazza e sono arrivati giocatori giovani. Sono tutti allo stesso ...Qualche attimo di spavento per le condizioni di Kim: il colosso sudcoreano del Napoli è rimasto a terra dopo una caduta, scivolando sul piede d'appoggio nel tentativo di recuperare ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...