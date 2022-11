Calcio | Mondiali 2022 Senegal prima africana a vincere nel Mondiale

(Di venerdì 25 novembre 2022)vittoria neidiin Qatar per i Campioni d’Africa. Ildi Aliou Cissé batte 3-1 il Qatar grazie alle reti di Dia, Diedhiou e Dieng, salendo a tre punti nel Girone A dopo la sconfitta al debutto contro l’Olanda. Gli africani tornano auna partita dopo aver battuto la Polonia in Russia quattro anni fa, quando furono eliminati dal Giappone per la regola del fair play. Ilè anche laNazionaleuna partita in questo Campionato del Mondo: non c’erano mai riuscite neanche le altre quattro squadre. Nellagiornata il Camerun ha perso con la Svizzera, il Ghana ha perso con il Portogallo, il Marocco ha pareggiato con la Croazia e la ...

