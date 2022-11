Alis | il 29 e 30 novembre a Roma l’Assemblea e gli Stati generali del Trasporto e della Logistica

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Martedì 29 e mercoledì 302022 presso la sede nazionale dell’Associazione, a, in Via Rasella 157, si terrannodie glidel. In programma, dalla mattina al pomeriggio, sessioni tecnico-istituzionali. Dopo il discorso di apertura del presidente di, Guido Lombardi, previsti interventi di numerosi ministri, dei vice presidenti delle Camere e di esperti delle associazioni, delle imprese e delle università; e confronti tra imprenditori e stakeholder dell’intera filiera. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook e Youtube di. Interverranno: Guido Crosetto, Ministro ...