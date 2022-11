Al funerale di Maroni il gonfalone della Campania Ricordo commosso di De Luca | Era semplice e buono

...di Stato per l'ex ministro dell'Interno ed ex presidente della regione Lombardia Roberto, ... Meloni è stata accolta con un applauso al suo arrivo in basilica e ha partecipato al...A Lozza il saluto intimo aVarese - Il messaggio dei figli aldi Roberto: 'Per te non è stato facile fare il papà ma la famiglia era il tuo porto di amore' Varese - Le lacrime ...La politica italiana riunita a Varese per tributare il doveroso omaggio all'ex Ministro e Governatore lombardo.Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify ...