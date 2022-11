Agguato a Milly Carlucci | Mediaset prova a farla fuori | cose mai viste

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Alfonso Signorini pronto a sfidare. Indiscrezioni parlano di un ritorno al doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip. La novità? Da metà dicembre oltre al tradizionale lunedì, il conduttore di Canale 5 potrebbe andare in onda sabato. Lo stesso giorno di Ballando con le Stelle. Ma solo per due puntate: il 10 e 17 dicembre. A confermarlo Fanpage.it. Intanto il reality ha subito uno stop. La sospensione dell'appuntamento del giovedì è dettata semplicemente dall'inizio dei Mondiali di Calcio 2022, che sono trasmessi dalle reti Rai a partire dal 20 novembre, con ben 20 partite in diretta su diversi canali, fino alla finalissima del 18 dicembre. Il Gf Vip lascia quindi spazio allo sport, per evitare lo scontro diretto con una concorrenza a dir poco spietata. Ma non è tutto perché proprio in diretta il conduttore ha ...