Wwf e Vodafone annunciano una partnership globale

(Di giovedì 24 novembre 2022) MILANO – che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi didi ridurre le emissioni di carbonio entro il 2040 (net zero), di eliminare i rifiuti elettronici e incoraggiare un’economia più circolare per i telefoni cellulari. Laviene lanciata con un nuovo programma dal titolo “Un milione di telefoni per il pianeta” per aiutare ad accelerare e a perfezionare la strategia di economia circolare diaumentando il numero di dispositivi oggetto di trade-in, ricondizionati e riciclati. L’acquisto di uno smartphone ricondizionato consente di risparmiare circa 50 kg di CO2e (anidride carbonica equivalente) – riducendo l’impatto sul cambiamento climatico dell’87% rispetto a quello di un equivalente smartphone di nuova produzione – ed elimina la necessità di estrarre 76,9 kg di materie prime. Il programma ispirerà i ...

annunciano una partnership triennale che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'operatore di raggiungere il net zero entro il 2040 riducendo le emissioni di carbonio, ..."Ilcredono fermamente che tutti noi possiamo fare scelte più ecologiche su come utilizzare la tecnologia. La nostra partnership concreerà nuove iniziative per incoraggiare i ...Vodafone lancia una partnership globale con Wwf per ridurre le emissioni di carbonio ed aumentare il numero di cellulari ricondizionati e riciclati ...Vodafone e WWF annunciano una partnership triennale che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'operatore di raggiungere il net zero entro il 2040 riducendo le emissioni di carbonio, elimin ...