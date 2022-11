Violenza sulle donne | tavolo in Prefettura per avviare azioni di sensibilizzazione

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSostenere ed accompagnare levittime o potenziali vittime di, uniformando e razionalizzando le procedure, in modo da rafforzare il coordinamento della rete formata da tutti gli attori, istituzionali e non, impegnati nel complesso percorso di protezione delle, che va dall’ascolto e dall’accoglienza, fino all’inserimento lavorativo ed all’autonomia economica. Questo è l’obiettivo deloperativo volto a promuovere strategie condivise per prevenire e contrastare il fenomeno delladi genere, che si è riunito questo pomeriggio, presso ladi Avellino, e che prende le mosse dal Protocollo d’Intesa a suo tempo sottoscritto. Alla vigilia della giornata nazionale per l’eliminazione della...

Incontri, dibattiti, mostre e spettacoli teatrali: gli eventi del 25 ...- Un voto che arriva alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, quando i palazzi delle politica rimarranno illuminati di rosso, per ricordare le vittime, troppe, della violenza: 104 dall'inizio ...L'iniziativa nasce dall'Associazione Donne Democratiche, in collaborazione con Combo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre di ogni anno ...