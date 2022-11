Una Visione Innovativa Di Una Professione Antica | Torna Di Moda La Barba

(Di giovedì 24 novembre 2022) Prepotentementeta dilanegli ultimi anni è diventata un vero e proprio must, che sia corta, vichinga, a punta, bandholz o un semplice pizzetto, gli uomini che decidono di farla crescere devono prendersene cura. Secondo gli analisti l’industria del beauty per uomo rappresenta una delle categorie del settore che crescerà nel futuro: la cosmesi maschile tra prodotti specifici pere capelli, creme viso e corpo, ha una crescita del +6,4% annuo. Per rispondere sempre più alle esigenze di questa fetta di clienti sono nati barber shop specializzati, come la catena Oir Barber Shop, co-fondata pochi anni fa da Franco Dubini. Sono partito facendo i lavori più umili – racconta Franco Dubini – il primo negozio l’ho realizzato con €15.000,00, a Milano in zona Moscova, il primo Sailors Tattoo Milano. Oggi ...

Quotidiano Sanità

bozza della manovra conferma la soppressione delle mini - cartelle. "Sono automaticamente ... 'Manovra senza' La Commissione Ue bacchetta l'Italia, altri problemi con Bruxelles per Meloni: '...... inoltre, ha evidenziato come sia fondamentalesempre più strutturata collaborazione tra pubblico e privato. "La partnership tra pubblico e privato nel settore sanitario appartiene alla... “Prima e oltre il farmaco”: la visione di Novartis Italia nel suo primo report di sostenibilità Sabato 26 novembre è il giorno della Colletta Alimentare, per aiutare concretamente chi è in difficoltà. E anche Giorgio Chiellini contribuisce all'iniziativa del Banco Alimentare. insieme alla figlia ...In merito al commento di Barbara Alberti vogliamo ribadire la necessità di riconoscere l'aborto come un'esperienza personale e soggettiva, suscettibile di diverse coloriture emotive, che non possono, ...