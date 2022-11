Umberto Broccoli non ci sarà alla ripresa de I Fatti Vostri. Ecco perché

(Di giovedì 24 novembre 2022)de I– il programma condotto da Salvo Sottile tornerà martedì 29 novembre – non ci, presenza fissa della trasmissione del mezzogiorno di Rai 2 fin dal 2017. “Per motivi personali, non sarò presentede Iil 29 novembre. Probabilmente tornerò in onda dopo la metà di dicembre. Un grazie di cuore e un arrivederci ai colleghi e all’affetto (quarantennale) del pubblico” ha annunciato il professore e archeologo romano in un post sui social, “scatenando” una sorta di preoccupazione tra gli affezionati spettatori. Per chi dovesse essersi esageratamentermato, ...

, presenza fissa de I Fatti Vostri , non sarà a fianco di Salvo Sottile nella puntata di martedì 29 novembre. Ad annunciarlo il diretto interessato che fa sapere ai suoi fan sui ...Il format condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi , che vede la partecipazione di Emanuela Aureli, il professore il maestro Stefano Palatresi in questi giorni non è in onda nel suo ...Stop a I Fatti Vostri: i motivi della sospensione I Mondiali in Qatar impongono lo stop anche alla storica trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri. Il daytime ...Alla ripresa de I Fatti Vostri – il programma condotto da Salvo Sottile tornerà martedì 29 novembre – non ci sarà Umberto Broccoli, presenza fissa della trasmissione del mezzogiorno di Rai 2 fin dal 2 ...