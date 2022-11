Ultime Notizie – Lavoro | Osservatorio Confsal | “Ispezioni indispensabili | ma non sufficienti”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Non si può pretendere di abbassare il numero degli incidenti e degli ammalati professionali solo puntando sulla repressione e sulleche ovviamente sonoma pensiamo che il coinvolgimento di tutti gli attori all’interno delle aziende, a cominciare dai lavoratori, sia la ricetta giusta per integrare la vigilanza degli ispettori con la partecipazione dei lavoratori”. A dirlo è Giovanni Luciano, presidentedella Sicurezza, in occasione del meeting “Safety” che si è svolto oggi a Bologna durante la fiera “Ambiente”. I numeri parlano chiaro, quello fatto fino ad oggi non basta. “Proponiamo un ‘Polo unico della sicurezza e salute’ in Italia che coordini tutte le competenze frastagliate che ci sono oggi tra Asl, regioni, ...

Il Sole 24 ORE

Archiviate le politiche i sondaggisti si concentrano sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia che il prossimo 12 febbraio chiameranno al voto 15 milioni di persone. Nell'attuale schema di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. In via di ripristino acqua e luce dopo attacchi. Ue prepara nono pacchetto ... Allargando lo sguardo al resto dell’Eurozona, nelle ultime settimane i rendimenti dei Bund tedeschi sono calati e gli spread dei titoli di Stato rispetto ai Bund si sono contratti. Infatti, il ...La mano di Putin «diventa viola» mentre stringe la sedia. Sono queste le ultime indiscrizioni lanciate da Daily Star sulla salute del presidente russo. Nell'ultimo incontro ufficiale dello Zar con il ...