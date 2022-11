Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia | contagi in aumento | bollettino 14-20 novembre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 24 novembre 2022)e ospedalizzazioni in, in, nella settimana dal 14 al 20secondo i dati dell’ultimo-19. Secondo i dati del Dipartimento Asoe della Regione, i nuovi positivi sono stati 10.839 (+7,65% rispetto alla settimana precedente) con un’incidenza di 225,74 casi per 100mila abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna (incidenza di 251,95 casi), Trapani (251,67) e Catania (250,46). Le fasce d’età maggiormente a rischio sono quelle tra i 60 e i 69 anni (incidenza di 302,63), tra i 70 e i 79 anni (291,85) e tra gli 80 e gli 89 anni (289,34). Aumentate anche le nuove ospedalizzazioni dove oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda la campagna ...